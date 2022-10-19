Пекин, 19 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Китайская армия должна повышать боеспособность и всегда быть готовой к войне. Об этом министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил 19 октября на полях проходящего в Пекине 20-го съезда Коммунистической партии КНР.

Mil.ru Солдаты Народно-освободительной армии Китая

Делегаты от министерства обороны Китая обсудили доклад ЦК КПК 19-го созыва, зачитанный 16 октября на открытии съезда председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер заявил, что к 2027 году Народно-освободительная армия Китая должна достичь мирового уровня.

Вэй Фэнхэ заявил о преодолённых за последние десять лет трудностях и подчеркнул, что «дальнейшая дорога полна трудностей, препятствий и даже опасных потрясений». По его словам, ситуация в области национальной безопасности сложная и серьёзная.

Вооружённым силам нужно укреплять боевой дух, повышать способность к победе, «сохранять высокую степень бдительности, всегда быть готовыми к войне, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития».

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