Тбилиси, 20 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал заявления оппозиции об ответственности мэра Тбилиси Кахи Каладзе за гибель 13-летней девочки «политическим спекуляциями», сообщает 19 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Tbilisi.gov.ge Каха Каладзе (в центре)

«За пять лет в мэрии Тбилиси под руководством Каладзе были реализованы тысячи проектов, и эти проекты были высокого качества как в визуальном, так и в техническом плане. Поэтому не только нет системной проблемы, наоборот, успешно реализуются системные проекты. В данном случае имел место конкретный проступок, безразличие, которое привело к трагическому исходу. Что касается системной проблемы, то такая проблема никак себя не проявляет. Разговоры о политической ответственности мэра Кахи Каладзе в таких условиях являются пустыми домыслами и абсолютно неуместны», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что 13 октября в фонтане тбилисского парка Ваке от удара электротоком погибла 13-летняя Марита Мепаришвили. Оппозиция и антиправительственные СМИ считают мэра города ответственным за её гибель.