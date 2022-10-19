Москва, , 13:33 — REGNUM Белорусская ассоциация гимнастики не допустила российского спортсмена Ивана Куляка до участия в открытом чемпионате Белоруссии. Об этом 19 октября сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Иван Куляк (справа) Пресс-служба правительства Калужской области

«Куляк не будет стартовать на чемпионате Белоруссии по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Отмечается, что организатором турнира является Белорусская ассоциация гимнастики, которая сохраняет членство в Международной федерации гимнастики (FIG) и поэтому должна придерживаться требований FIG.

Напомним, в марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с нанесённой на форму буквой Z. В мае дисциплинарный комитет FIG дисквалифицировал его на один год.

В июле дисквалифицированный гимнаст вынужден был пропустить Кубок России в Калуге из-за того, что организатором турнира являлась Федерация спортивной гимнастики России, которая также имеет членство в FIG.

При этом в сентябре Куляк выступал на Спартакиаде в Казани, поскольку организатором этого турнира была не национальная федерация, а Минспорт РФ.

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