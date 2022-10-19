Москва, 19 октября 2022, 13:33 — REGNUM Белорусская ассоциация гимнастики не допустила российского спортсмена Ивана Куляка до участия в открытом чемпионате Белоруссии. Об этом 19 октября сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
«Куляк не будет стартовать на чемпионате Белоруссии по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Отмечается, что организатором турнира является Белорусская ассоциация гимнастики, которая сохраняет членство в Международной федерации гимнастики (FIG) и поэтому должна придерживаться требований FIG.
Напомним, в марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с нанесённой на форму буквой Z. В мае дисциплинарный комитет FIG дисквалифицировал его на один год.
В июле дисквалифицированный гимнаст вынужден был пропустить Кубок России в Калуге из-за того, что организатором турнира являлась Федерация спортивной гимнастики России, которая также имеет членство в FIG.
При этом в сентябре Куляк выступал на Спартакиаде в Казани, поскольку организатором этого турнира была не национальная федерация, а Минспорт РФ.
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