Киев, 19 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. По всей территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога, сообщают 19 октября киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

По информации журналистов, воздушная тревога объявлена по всей территории бывш. УССР. Ранее сирены звучали только в восточной и центральной части подконтрольного Киеву пространства.

Очевидцы рассказали, что видели летящие ракеты. Данных о новых ударах пока нет.