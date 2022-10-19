Брюссель, 19 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Евросоюз намерен ввести санкции против трех иранских генералов и компанию по разработке беспилотников Shahed Aviation Industries за якобы оказываемую помощь Москве, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным агентства, Брюссель хочет, чтобы санкции были официально приняты уже к понедельнику, 24 октября. Однако, по словам одного дипломата, Чехия, которая председательствует в блоке, рассчитывает на более быстрые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ударами российских сил по инфраструктуре б. УССР министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что правительство его страны стремится обеспечить соблюдение санкций, препятствующих продаже беспилотников России.

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