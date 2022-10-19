Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM Регионы Уральского федерального округа прорабатывают вопрос о принятии жителей Херсона. Об этом журналистам сообщил уральский полпред Владимир Якушев.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возможности такие есть. Технически мы эти вопросы прорабатываем», — цитирует Якушева Накануне. Ru.

По словам полпреда, пока неизвестно число переселённых, которое сможет принять Урал. Однако уже в ближайшее время Якушев пообещал предоставить точное число по данному вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области переместят около 50-60 тысяч человек на левый берег Днепра и в другие регионы России. Такое решение принято в целях безопасности местных жителей.