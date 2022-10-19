София, 19 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Глава крупнейшей оппозиционной партии Болгарии — «Возрождение» — Костадин Костадинов призвал депутатов нового Народного собрания (парламента) страны отказаться от основных идей, навязываемых Софии западными государствами. Об этом 19 октября сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Выступая на открытии сессии 48-го высшего законодательного органа страны, Костадинов отметил, что в условиях инфляции, общего экономического спада и обнищания населения Болгарии местным властям необходимо сосредоточить свои усилия на «сохранении болгарской государственности».

«Мы имеем полное право обеспечить собственную финансовую независимость, гарантировать дальнейшее хождение национальной валюты (лева) и развивать свою энергетику, — подчеркнул, в частности, он. — Сейчас ни одно из этих положений не выгодно Евросоюзу».

Костадинов, обращаясь к депутатам нового парламента, заявил буквально следующее: «Вы не должны быть большинством из евроатлантической толпы!».

Напомним, 19 октября в Софии состоялась торжественная церемония начала работы болгарского Народного собрания нового созыва.