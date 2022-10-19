Махачкала, 19 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Дагестане разоблачено взяточничество при обеспечении питанием школьников. В числе получателей взятки и тех, кто их давал, оказались заместитель директора и специалист первой категории муниципального казенного учреждения «Махачкалапродукт» и заведующие производством столовых в трех школах города Махачкалы. Все они стали фигурантами уголовных дел, сообщили 19 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

A-r-e-s Взятка

Как установлено в ходе проверок, городское предпритие «Махачкалапродукт» с сентября 2021 года по март 2022 года предоставляло трем школам города Махачкала продукты для обеспечения горячим питанием школьников начальных классов. Однако объемы поставляемой продукции превышали необходимую норму. Излишки заведующие прозводством столовых продавали налево. Денежными средствами делились с замдиректора «Махачкалапродукт».

«Полученная после реализации продуктов часть денежных средств в качестве взяток передавалась специалисту первой категории, которая в свою очередь передавала их заместителю директора муниципального казенного учреждения», — сообщили в СКР по региону.

В настоящее время ведется сбор доказательств по возбужденным уголовным делам.