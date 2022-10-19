Джакарта, 19 октября 2022, 13:27 — REGNUM Президент Индонезия Джоко Видодо призвал все стороны проявлять оптимизм в разгар кризиса, охватившего мир, сообщает Kompas.
Хотя состояние мировой экономики, по прогнозам, будет мрачным, по словам президента, Индонезия должна быть оптимистичной и бдительной.
«Мы все должны сохранять оптимизм, даже несмотря на то, что международные институты говорят, что этот год трудный, а следующий год будет мрачным», — заявил глава индонезийского государства, выступая с речью на 37-й выставке Trade Expo Indonesia.
По словам президента, оптимизм основан на ряде индонезийских экономических показателей, которые по-прежнему показывают хорошие цифры. Эти показатели включают рост национальной экономики, который достиг 5,44% во втором квартале 2022 года. По словам Джоко Видодо, этот показатель является одним из самых высоких среди стран G20.
В августе 2022 года инфляция в Индонезии составила 4,6%, во втором квартале 2022 года она составила 4,9% и немного выросла до 5,9% после того, как правительство скорректировало цены на топливо.
Кроме того, торговый баланс Индонезии продолжает демонстрировать положительное сальдо в течение 29 месяцев подряд. С января по сентябрь 2022 года положительное сальдо торгового баланса Индонезии составило $39,8 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Пекине начало обработку заявлений на получение визы, поданных журналистами для освещения саммита G20 на Бали.
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