Джакарта, 19 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент Индонезия Джоко Видодо призвал все стороны проявлять оптимизм в разгар кризиса, охватившего мир, сообщает Kompas.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Хотя состояние мировой экономики, по прогнозам, будет мрачным, по словам президента, Индонезия должна быть оптимистичной и бдительной.

«Мы все должны сохранять оптимизм, даже несмотря на то, что международные институты говорят, что этот год трудный, а следующий год будет мрачным», — заявил глава индонезийского государства, выступая с речью на 37-й выставке Trade Expo Indonesia.

По словам президента, оптимизм основан на ряде индонезийских экономических показателей, которые по-прежнему показывают хорошие цифры. Эти показатели включают рост национальной экономики, который достиг 5,44% во втором квартале 2022 года. По словам Джоко Видодо, этот показатель является одним из самых высоких среди стран G20.

В августе 2022 года инфляция в Индонезии составила 4,6%, во втором квартале 2022 года она составила 4,9% и немного выросла до 5,9% после того, как правительство скорректировало цены на топливо.

Кроме того, торговый баланс Индонезии продолжает демонстрировать положительное сальдо в течение 29 месяцев подряд. С января по сентябрь 2022 года положительное сальдо торгового баланса Индонезии составило $39,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Пекине начало обработку заявлений на получение визы, поданных журналистами для освещения саммита G20 на Бали.

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