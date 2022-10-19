Ярославль, 19 октября 2022, 13:32 — REGNUM Мобилизация в Ярославской области завершится через несколько недель. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 19 октября.
Ещё Евраев отметил, что добровольцев в регионе набралось более 500 человек.
Ранее власти региона сообщали, что мобилизация выполнена на 98%, из чего журналисты сделали вывод, что скоро мероприятия завершатся. Позднее директор департамента региональной безопасности уточнил, что речь идёт не о мобилизованных гражданах, а о направленных повестках.
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