Киев, 19 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В столице киевского террористического режима объявлена воздушная тревога. Об этом 19 октября сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении местных властей в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 октября режим воздушной тревоги был объявлен в Николаеве и Николаевской области, захваченной террористическим режимом Киева, а также в Одесской области.

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Кроме того, режим воздушной тревоги был объявлен в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях, контролируемых террористическим режимом Киева.

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