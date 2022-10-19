Москва, 19 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Одобрение Совфедом РФ закона об эксперименте по онлайн-продажам рецептурных препаратов соответствует тренду во всём мире. Об этом заявил RT глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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По его словам, граждане страны, особенно с ограниченными возможностями, смогут получать товары, купленные через интернет.

«То есть им будут привозить [препараты] на дом, не нужно бегать по аптекам и клиникам», — сказал Остапкович.

Он также отметил важность пункта о предъявлении выписанного рецепта на препараты.