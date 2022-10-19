Кемерово, 19 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Кемерове завершаются работы по реконструкции парка Победы им. Г. К. Жукова. Об этом сообщили в региональном правительстве.

t. me/kuzbassofficial Парка Победы им. Г. К. Жукова в Кемерове

«Указом президента России почётное звание «Город трудовой доблести» в Кузбассе присвоено двум городам — Новокузнецку и Кемерову. Это свидетельство подвига жителей, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне, — напомнил губернатор региона Сергей Цивилёв. — В Новокузнецке стела в сквере имени Г. К. Жукова уже открыта, скоро будет готов и обновленный парк в Кемерове. Это место станет символом памяти и гордости за наших предков, сюда будут приходить с семьями. Атмосфера парка должна вызывать чувство гордости у подрастающего поколения».

Сейчас в парке завершаются работы по обустройству пешеходных зон и тротуаров, по озеленению и благоустройству. Уже установлена и смонтирована стела «Город трудовой доблести».