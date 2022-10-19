Москва, 19 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Чтобы помочь бизнесу в условиях беспрецедентных санкций, в центре особого внимания правительства России — создание новых транспортных маршрутов, прежде всего коридоров восточного и Азово-Черноморского направлений, а также международного — «Север — Юг». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания о развитии железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«По консервативному варианту прогноза объём грузопотока всех видов транспорта по направлению «Север — Юг» вырастет к 2030 году на 135% к уровню прошлого года — примерно до 32,5 млн тонн. По Азово-Черноморскому направлению — почти на 70% и составит около 300 млн тонн, а по Восточному — увеличится на четверть, достигнув порядка 350 млн тонн», — подчеркнул премьер-министр России.

«Для выстраивания новой экспортно-импортной логистики правительство сформировало комплексный план мероприятий и проектов, который направлен на строительство высокотехнологичной инфраструктуры. Все «дорожные карты» рассчитаны до 2030 года с общим объёмом финансирования свыше 4,5 трлн рублей, в том числе около 300 млрд — из федерального бюджета», — сказал Мишустин.

Премьер-министр России подчеркнул, что в текущем году суммарные провозные мощности на Восточном полигоне составят почти 160 млн тонн. На подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна — более 125 млн тонн.

Кроме того, он отметил, что реализация всех намеченных планов требует серьёзного запаса производственных мощностей и повышения темпов строительства инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, для успешного продолжения работы по коридору «Север — Юг» нужны инвестиции, время для возведения инфраструктуры и слаженная работа всех участников проекта.

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