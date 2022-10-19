Москва, , 13:24 — REGNUM В ходе командировки в Саров Нижегородской области неожиданно ушёл из жизни известный физик-теоретик, академик Российской академии наук (РАН), главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Валерий Рубаков. Об этом 19 октября рассказал представитель РАН.

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«Валерий Анатольевич умер, внезапно. В ходе рабочего визита в Саров. Предварительная причина — тромб оторвался», — приводит его слова ТАСС.

Также представитель РАН подчеркнул, что покойный, скончавшийся в возрасте 67 лет, был выдающимся ученым, а также открытым и светлым человеком, и его уход — это большая потеря для всей мировой науки.

Отметим, Валерий Рубаков был одним из ведущих мировых специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии. Он был стоял у истоков создания современной инфляционной теории Вселенной. Также учёный является автором свыше 160 научных работ, большая часть из которых внесла основополагающий вклад в теорию ранней Вселенной, непертурбативную квантовую теорию поля, теорию образования барионной асимметрии Вселенной и квантовую гравитацию.