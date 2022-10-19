Макеевка, ДНР, , 13:24 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:57 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим воздушной тревоги объявлен в Николаеве и Николаевской области, захваченных террористическим режимом Киева.