Иркутск, 19 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Иркутской области разработают Концепцию развития среднего профессионального образования (СПО) региона как одного из важнейших ресурсов поддержки кадрового потенциала экономики Приангарья, сообщил 19 октября глава минобра Максим Парфенов на очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области В Иркутской области разработают Концепцию развития среднего профессионального образования

Министр рассказал, что в регионе работают 80 профессиональных образовательных организаций, в которых обучается свыше 50 тысяч студентов. Популярность профессионального образования среди молодежи стремительно растет. Конкурс на бюджетные места составляет от 2 до 9 человек на место. Большой интерес к этой сфере наблюдается также со стороны работодателей, у которых велика потребность в высоко профессиональных кадрах по рабочим специальностям и профессиям.

В связи с этим, отметил Максим Парфенов, особую важность приобретает уровень образования, который организации СПО готовы предложить. Глобальное переоснащение материально-технических образовательных ресурсов системы СПО — одна из ключевых задач на сегодня.

«В рамках программно-целевого подхода к управлению региональной системой образования в области реализуется региональный проект «Молодые профессионалы» как составляющая нацпроекта «Образование». Благодаря мероприятиям проекта в регионе за четыре года заметно обновилась инфраструктура системы СПО: создано 45 мастерских в 11 учреждениях, объем привлеченных средств федерального бюджета составил более 200 млн рублей. До конца 2024 года будет создано еще 30 мастерских с федеральной поддержкой более 120 млн рублей», — сказал глава ведомства.

Министр обратил внимание, что локомотивом в развитии системы подготовки кадров является федеральный проект «Профессионалитет», в котором с этого года активно участвует регион. Создан кластер для подготовки кадров для агропромышленного сектора экономики, в 2023 году будут работать еще 2 кластера — в отрасли энергетики и металлургии. 300 млн рублей из федерального бюджета пойдет на оснащение колледжей этих кластеров, более 50 млн рублей вложат ведущие работодатели, заинтересованные в ускоренной подготовке кадров для своих предприятий.

Между тем, потребность в новом современном оборудовании остается высокой. Внимания требуют условия, в которых получают знания студенты и проживают.

«Система профессионального образования должна соответствовать потребностям региональной экономики. Для комплексного решения этого вопроса нужен стратегический документ, который систематизирует приоритетные направления СПО. Это касается актуализации нормативов финансирования затрат на функционирование системы, развития инфраструктуры и материально-технической базы организаций, их учебно-производственных ресурсов, формирования управленческих команд нового типа и повышения квалификации преподавателей и мастеров, а также привлечение мастеров-наставников», — подчеркнул Максим Парфенов.

Концепция будет отражать основные этапы мероприятий по развитию СПО до 2030 года. Проект документа будет представлен в Законодательное Собрание региона в декабре этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году по проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» Иркутской области был выделен грант федерального бюджета на оснащение современным технологическим оборудованием мастерских в четырех профессиональных образовательных организациях.

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