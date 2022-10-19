Красноярск, , 13:23 — REGNUM Курсы первой помощи для мобилизованных граждан организовали в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе Заксобрания Красноярского края.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Специалисты научат военнослужащих основным навыкам самопомощи и спасения людей. Профессиональные инструкторы-медики проведут занятия бесплатно.

По словам зампреда комитета по охране здоровья и соцполитике Алёны Мироновой, на занятиях ждут не только мобилизованных, но и всех желающих.

Миронова отметила, что программ по первой помощи несколько, самая востребованная — базовая. «Сегодняшняя ситуация диктует условия, в которых мы должны были адаптировать нашу программу для тех, кто уходит в зону спецоперации. К нам обращаются контрактники, добровольцы, мобилизованные — мы понимаем, что им нужно дать базовые навыки реагирования в экстренных ситуациях», — цитирует депутата телеграм-канал «Парламент на Енисее».

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным из Красноярского края выплатят по 100 тысяч рублей. Семьям мобилизованных обещают всестороннюю помощь волонтёры и соцработники.

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