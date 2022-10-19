Таллин, 19 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум.

40.мвд.рф Паспорт

Сотрудники авиакомпании Ryanair запретили вылететь из Кипра в Ригу, чтобы потом проследовать в Эстонию, десяткам туристов с российскими паспортами и с действующими эстонскими видами на жительство. Об этом сообщил эстонский портал delfi. ee со ссылкой на пассажиров.

По словам Натальи, которая возвращалась из отпуска 4 октября, ее и еще восемь пассажиров не пустили на борт и им пришлось за свой счет возвращаться через Италию: «Сотрудники аэропорта сделали запрос в Ryanair, затем непосредственно в аэропорт Риги, получили категорический отказ на пропуск с российским гражданством и видом на жительство в Эстонии».

По словам юриста Софьи Певзнер, в данном случае необходимо будет доказывать факт наличия предписания об отказе, а также то, каким образом Эстония, Латвия или иная страна направили оповещение в авиакомпанию относительно применяемых санкций.

Она отметила, что для получения компенсации будет необходимо доказать причинно-следственную связь между ущербом и противоправными действиями авиакомпании, а подобные споры могут длиться годами, и, как правило, заканчиваются в более высоких европейских инстанциях.