Ярославль, 19 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Ярославле Дом актёра могут назвать в честь бывшего художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал на встрече с прессой.

Volkovteatr.ru Сергей Пускепалис

«По дому актёра: основные работы завершены, идёт монтаж оборудования. Рассчитываю, что в конце ноября нас всех пригласят на открытие. Есть такая идея, которую мы обсуждаем с коллегами и ректором Демидовского университета Александром Русаковым, чтобы Дому актёра присвоить имя Сергея Пускепалиса. В его память. Мне кажется, очень правильная идея», — сказал Михаил Евраев.

Напомним, Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в аварии на трассе М-8 под Ростовым.