Москва, 19 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Дополнительно на финансирование мобилизованных выделено 100 млрд рублей. Об этом со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова рассказала депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Ответ Силуанова — дополнительно на финансирование мобилизованных выделено 100 миллиардов рублей. Пока объём выплат из федерального бюджета он сказать не может, но деньги должны быть направлены мобилизованным», — отметила Останина.

Кроме того, по ее словам 18 октября в закрытом формате на заседании Госдумы присутствовали министр финансов РФ Антон Силуанов и вице-премьер Марат Хуснуллин, и в ходе обсуждения прозвучала следующая цифра: «только 38 регионов нашли возможность осуществить выплаты мобилизованным из своих бюджетов».

«Остальные, так же как и Свердловская область, не дали ни рубля. Сегодня это проблема номер один», — констатировала депутат.

Россия — единое государство, и если есть средства в федеральном бюджете, то необходимо в срочном порядке позаботиться о том, чтобы мобилизованные были обеспечены всем, начиная от питания, заканчивая военным обмундированием, и их семьи получили бы необходимые выплаты, подчеркнула Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме и Совфеде настаивают на законодательном определении выплат мобилизованным гражданам.

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