Тбилиси, , 00:00 — REGNUM В Грузии была уничтожена крупная партия иностранного мороженного куриного мяса, сообщает 19 октября rs. ge.

Куриная тушка Joe Schneid, Louisville, KY

На таможенном пункте пропуска «Порты Поти и Кулеви и свободная индустриальная зона Поти» сотрудники управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов Грузии в результате лабораторной экспертизы 52-х тонн мороженного куриного мяса, ввезенного в страну из Польши, выявили несоблюдение санитарных норм.

Согласно постановлению правительства Грузии о «Правилах ветеринарного погранично-карантинного контроля», вся партия куриного мяса была уничтожена.