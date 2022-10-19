Тбилиси, 20 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. В Грузии была уничтожена крупная партия иностранного мороженого куриного мяса, сообщает 19 октября rs. ge.

Joe Schneid, Louisville, KY Куриная тушка

На таможенном пункте пропуска «Порты Поти и Кулеви и свободная индустриальная зона Поти» сотрудники управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля таможенного департамента службы доходов министерства финансов Грузии в результате лабораторной экспертизы 52 тонн мороженого куриного мяса, ввезенного в страну из Польши, выявили несоблюдение санитарных норм.

Согласно постановлению правительства Грузии о «Правилах ветеринарного погранично-карантинного контроля», вся партия куриного мяса была уничтожена.