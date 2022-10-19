Анкара, , 13:20 — REGNUM Страны Европы смогут использовать российский газ через Турцию. Об этом 19 октября на собрании своей партии в парламенте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным по газовому хабу.

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба», — отметил Эрдоган.

«Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — подчеркнул турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что на территории Турции в течение кратчайшего времени будет создан международный газовый хаб, который ранее предложил создать президент России Владимир Путин. Он отметил, что лучшим местом для него является район Фракия в европейской части страны.

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Эрдоган подчеркнул, что в этом вопросе не может быть никаких задержек и потому сразу будут проведены необходимые переговоры и начата работа.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в свою очередь заявил, что Россия сможет ежегодно поставлять в Европу через Турцию около 63 млрд кубометров газа.

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