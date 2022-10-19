Кольчугино, Владимирская область, 19 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Деятельность подпольной нарколаборатории пресекли полицейские во Владимирской области. Арестованы пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе МВД России.

33.мвд.рф Нарколаборатория

Установлено, что в частном доме в Кольчугинском районе местный житель и приезжий из Московской области организовали производство наркотиков. Строение было целенаправленно приобретено ими под преступные нужды, изъято оборудование, около трёх тысяч литров химических реактивов и почти 44 килограмма наркотических веществ.

Оперативники установили и задержали ещё двух соучастников, граждан Молдовы, выполнявших роли перевозчиков запрещённых веществ. Кроме того, на посту ДПС в Ковровском районе инспекторы остановили грузовой автомобиль, в котором находилось 67 бочек с прекурсорами общей массой свыше 10,5 тонны. За их сохранностью следил ещё один участник криминальной схемы.

Возбуждено уголовное дело, все пять фигурантов заключены под стражу.