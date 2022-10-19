Кызыл, 19 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Александр Брокерт утверждён в должности зампреда регионального правительства. Этот вопрос был рассмотрен первым на очередном заседании Верховного хурала республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания.

Правительство Тувы Александр Брокерт

Вице-премьер будет курировать вопросы единой государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, тарифов, а также в сфере строительства, государственного стройнадзора и цифрового развития.

Добавим, что Александр Брокерт является уроженцем Кызыла, в 1985 году он окончил местный филиал Красноярского политехнического института в г. Кызыле по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Работал в коммерческих организациях и на государственной службе. С октября 2021 года исполнял обязанности заместителя председателя правительства республики.