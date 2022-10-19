Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Вестибюль станции метрополитена Санкт-Петербурга «Парнас» на второй (синей) линии будет работать только на выход два дня подряд, 21 и 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Турникеты на станции метро Петербурга «Парнас» metro. spb.ru

Изменения в режим работы вестибюля будут действовать с 22:00 до окончания работы метро. Это связано с установкой дополнительных турникетов на спуск в вестибюле. Пассажиры часто жалуются, что на станциях не хватает турникетов для оплаты проезда по карте. Ранее такие жалобы коснулись вестибюля станции «Девяткино» на первой (красной) линии.

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«Число турникетов во входной линейке увеличится до 11, что позволит после завершения всех этапов реконструкции повысить пропускную способность вестибюля с нынешних 9600 до 13 200 пассажиров в час», — отмечают в пресс-службе относительно станции «Парнас».

Ранее в Петербурге число турникетов увеличили в вестибюле на станции метрополитена «Улица Дыбенко». Это также повлияло на график работы станции.

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