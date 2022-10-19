Челябинск, 19 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Челябинской области к 13 октября числилось 35 недостроенных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирское жильё

Они зафиксированы в Едином реестре объектов незавершённого строительства. За последнее время их количество уменьшилось на 19. Остальные планируется достроить к концу 2023 года.

«Задача — достроить до конца 2023 года оставшиеся 35 домов и полностью закрыть все проблемные объекты из списка», — заявил губернатор Алексей Текслер. И добавил, что работа в регионе организована.