Бейрут, 19 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Парламент Ливана сформулировал текст законопроекта, принятие которого является условием Международного валютного фонда (МВФ) для выделения новых кредитов. Об этом 19 октября сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на главу комитета по финансам и бюджету в Палате представителей Ливана Ибрагима Канаана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По его словам, согласно новому законопроекту, правительство получает право на получение данных о банковских вкладах физических и юридических лиц.

«Мы согласовали законопроект об отмене банковской тайны с некоторыми поправками, так как мы расширили список органов, которые могут требовать разглашения банковской тайны. Переговоры с Международным валютным фондом не прекращались, и мы находимся в постоянном контакте в последние дни, чтобы в соглашении, к которому стремится Ливан, не было дефектов», — заявил Канаан.

Как ожидается, голосование по новому законопроекту в Ливане пройдёт в ближайшее время.