Биробиджан, , 13:23 — REGNUM Принятое на политическом уровне решение поддержать создание индустриального парка «Шалом» в Еврейской автономии оценил депутат Госдумы РФ Александр Петров («Единая Россия»). Он заявил, что биомедицинский кластер, который будет образован на его территории, является важным элементом системы государственной лекарственной безопасности, сообщил 19 октября телеграм-канал «Новости ЕАО».

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«Основная задача национального парка «Шалом» — это создание элемента национальной системы лекарственной безопасности. Эта задача поставлена и правительством, и президентом, и мы полностью в графике, я уверен, выполним все работы. Ресурсы есть, политическая воля есть, всё будет выполнено», — подчеркнул Александр Петров.

Сейчас в индустриальном парке уже готовят площадку для первого резидента. Реализация проекта скажется на улучшении качества жизни жителей области, уверен губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в ЕАО 18 октября полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев одобрил строительство в регионе двух индустриальных парков — «Нижнеленинское» и «Шалом».