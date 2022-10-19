Красноярск, 19 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае пресечена деятельность преступной группы, причастной к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в региональном УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что четверо жителей Красноярска организовали межрегиональный канал поставки и бесконтактного сбыта наркотических средств из Новосибирской области в Красноярск. Они работали на один из интернет-магазинов. Через мессенджер злоумышленники получали указания и координаты тайников с наркотиками. Затем они фасовали вещества на более мелкие партии и раскладывали закладки по городу.

В ноябре 2021 года красноярцам предложили расфасовать тайник в Железнодорожном районе. Сотрудники УФСБ задержали их после обнаружения спрятанного наркотического средства.

Приговор вынес Железнодорожный районный суд Красноярска. Обвиняемым назначено наказание от 4,6 до 5 лет лишения свободы.

Добавим, по данным краевого ГУ МВД, в регионе за девять месяцев 2022 года выявлено 3013 преступных деяний в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе 2334 тяжких и особо тяжких и 1264 — в крупном и особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Башкирии.

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