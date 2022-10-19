Кишинёв, 19 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Аудиторы из Норвегии и Великобритании, которые пересчитывают размер исторического долга Молдавии Газпрому, прибыли с рабочим визитом в Кишинёв. Об этом 19 октября сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Представители норвежской компании Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co к концу года представят первый отчёт», — добавил Спыну.

Он сообщил, что аудиторы проверят за это время отчётность предшественников компании «Молдовагаз», в том числе, как распределялся полученный из России газ между Молдавией и Приднестровьем и порядок оплаты за топливо, поставленное в ПМР. Также они, вероятно, проведут переоценку активов, которые ранее были переданы Газпрому в счёт погашения задолженности.

Напомним, в октябре 2021 года Газпром потребовал от Молдавии выплачивать исторический долг, превысивший $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022. После срыва этого срока Газпром назначил новый срок — 1 октября 2022 года. Когда и он был сорван, объёмы поставок газа сократились на 30% с 8,06 млн м3 в сутки до 5,7 млн м3.