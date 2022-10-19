Иркутск, 19 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В целом по экономике Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) за август 2022 года составила 60 268 рублей, сообщает территориальное управление госстатистики.

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Отмечается также, что за период январь–август 2022 года этот показатель составил 61 284 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, за март 2022 года средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) в Приангарье составляла 65 295 рублей.

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