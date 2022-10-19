* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 19 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На встрече в годовщину смерти генерала Абдул Раззака лидер Партии исламского единства афганского народа Мохаммад Мохаккек заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбирал между убийством американского генерала Скотта Миллера, командующего силами НАТО в то время, и афганского генерала. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Мохаккек посчитал этот вопрос признаком давних связей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Генерал Абдул Раззак, бывший начальник полиции Кандагара, был убит одним из телохранителей бывшего губернатора Кандагара на встрече, на которой присутствовали губернатор Кандагара и командующий силами НАТО.

Генерал Раззак был одним из стойких противников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он неоднократно называл «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) инструментом пакистанской разведки и критиковал политику Исламабада в отношении Афганистана.

Как только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепили свою власть, они назвали полицейскую академию юго-западной зоны именем «Абу Дуджаны». Абу Дуджана несёт ответственность за убийство генерала Абдул Раззака.

Юнус Кануни, один из основателей Национального совета сопротивления за спасение Афганистана, также говорил об Абдуле Раззаке и подчеркнул, что разрозненные усилия и множество политических образований не решат проблему Афганистана.

Кануни предложил создать общую структуру с единой программой, чтобы желания людей могли быть исполнены.

На встрече также присутствовали Атта Мохаммад Нур, Мохаммад Умар Давудзай и Тадин Хан, брат генерала Абдул Раззака.