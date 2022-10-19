Тегеран, , 18:07 — REGNUM Запад хочет втянуть Иран в вооружённый конфликт в Армении, тем самым отвлекая иранцев от поставок оружия России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 18 октября лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрагим Раиси President.az

Микаэл Бадалян Посредничество Ирана в решении конфликта, безусловно, выгодно Армении, потому что на сегодняшний день национальные интересы Ирана и Армении в данном аспекте совпадают. Однако, как я уже говорил раннее, одной из главных задач Запада, если не самой главной, является создание из Армении анитииранского плацдарма. Иран это понимает и поэтому показывает мускулы. Иранцы сейчас проводят военные учения на границе с Азербайджаном. Более того, есть ещё один момент, который всплывает только сейчас. Мы увидели, насколько эффективно иранское оружие, которым Иран помогает России в СВО. Это оружие, возможно, несовершенно, но при этом оно довольно простое в использовании и гораздо дешевле западных аналогов. Западу необходимо сейчас отвлечь Иран, поэтому они попытались раскачать его изнутри. Президент Ирана сказал, что в этих в волнениях в стране виновата Америка, которая является их инициатором. Сейчас это, в целом, не получилось. Поэтому военный конфликт в Армении, в котором будет завязан Иран, и, возможно, из-за этого перестанет помогать России, он для Запада сегодня очень актуален.

Напомним, что 13 октября в Астане президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран готов стать посредником между Баку и Ереваном.