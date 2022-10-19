Москва, , 13:09 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который сокращает срок вступления в силу положений закона, касающихся предоставления возможности управляющей компании территории опережающего развития проводить конкурсы на право заключения соглашения об осуществлении деятельности по строительству объектов капитального строительства на территории опережающего развития, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время предусмотрено, что положения, позволяющие проводить указанные конкурсы вступают в силу с 11 января 2023 года. Согласно принятому закону, такая возможность появится уже с 15 ноября 2022 года.

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