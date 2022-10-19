Москва, , 13:08 — REGNUM Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал граждан реагировать на правонарушения и сообщать о них в полицию, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Чиновники МВД Kremlin.ru

«Соседи видят, что человек ведет себя неадекватно. Слышат там какие-то, извиняюсь за выражение, выстрелы. Но обратите внимание, не проходите мимо, ну подойдите с сотруднику, позвоните 112 и скажите: вот у меня сосед ведет себя неадекватно», — призвал Колокольцев в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Он также обратил внимание на проблемы с кадрами. По его словам, в основных службах МВД неукомплектованность достигла 20%, а полиции не хватает 90 тыс. сотрудников.