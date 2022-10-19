Казань, 19 октября 2022, 13:38 — REGNUM В столице Татарии рядом с детской республиканской клинической больницей открылась посвященная детским врачам аллея. Об этом сообщает региональный минздрав.
Всего установлено шесть бюстов известных детских врачей Татарии, внесших огромный вклад в развитие детской медицины.
В минздраве отмечают, что аллея создана в знак благодарности и проявления искренней признательности врачам.
Как сообщает «Татар-информ», официальное открытие аллеи состоялось 19 октября.
Ранее ИА REGNUM передавало, в День памяти жертв блокады в Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию закладки камня будущего памятника медицинским работникам блокадного Ленинграда.
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