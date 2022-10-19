Казань, 19 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В столице Татарии рядом с детской республиканской клинической больницей открылась посвященная детским врачам аллея. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Всего установлено шесть бюстов известных детских врачей Татарии, внесших огромный вклад в развитие детской медицины.

В минздраве отмечают, что аллея создана в знак благодарности и проявления искренней признательности врачам.

Как сообщает «Татар-информ», официальное открытие аллеи состоялось 19 октября.

Ранее ИА REGNUM передавало, в День памяти жертв блокады в Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию закладки камня будущего памятника медицинским работникам блокадного Ленинграда.

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