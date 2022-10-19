Москва, 19 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Гражданам России не нужно предоставлять властям Италии выписку со счёта европейского банка, чтобы подать документы на туристическую шенгенскую визу. Об этом сообщили 19 октября в итальянском посольстве в Москве.

ИА REGNUM Шенгенская виза

Италия не требует выписки с европейского счёта, отметили в дипмиссии. Однако граждане России должны будут доказать, что располагают средствами на перелёты и оплату пребывания в Италии, включая расходы на питание, проживание и проезд.

«Банковские выписки регулярно проверяются. При обнаружении подделки в визе отказывают, о чём уведомляют всех партнеров по Шенгенскому соглашению», — сказал представитель посольства РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые страны Евросоюза стали требовать от российских граждан, оформляющих шенгенскую визу, страховку в европейских компаниях.

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