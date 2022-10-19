Москва, , 13:06 — REGNUM Граждане, которые использовали материнский капитал при покупке квартиры, нередко сталкиваются с проблемами, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

Материнский капитал Credits-helps.ru

По ее словам, необходимо устранять существующие нелепости и противоречия при заключении сделок с недвижимостью.

«В частности, сейчас готовлю законопроекты, призванные упростить сделки с квартирами, при приобретении которых использовался материнский капитал. Зачастую граждане, получившие помощь от государства, получают «в нагрузку» кучу проблем… Так быть не должно. Попытаюсь исправить», — отмерила Разворотнева в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что материнский капитал на первого ребенка в 2023 году в России составит почти 590 тысяч рублей.

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