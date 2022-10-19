Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Внутриполитические противоречия, раздирающие США, сказались на семейных и дружеских отношениях почти каждого пятого гражданина страны, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как показал опрос общественного мнения, проведенных Siena College и The New York Time, с разногласиями по политическим вопросам в общении с друзьями и членами семьи сталкиваются 19% зарегистрированных избирателей.

С большей вероятности об этом сообщали сторонники независимых кандидатов и демократы (21% и 20% соответственно) по сравнению с 14% республиканцев.

Опрос показал, что политические разногласия чаще вредили отношениям женщин и белых зарегистрированных избирателей с высшим образованием, тогда как абсолютное большинство представителей всех демографических групп заявило, что их отношения не пострадали.