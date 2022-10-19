Радужный, Югра, 19 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Югре двое жителей Радужного подозреваются в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Meelimello Похищение

По версии следствия, подозреваемые 3 августа 2022 года затолкнули в автомобиль и похитили 28-летнего знакомого. Мужчину удерживали силой, требуя деньги под предлогом вымышленного долга.

Двоих 21-летних жителей города Радужный обвиняют по п.«а» ч.2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Свердловской области предстанут перед судом за похищение человека, которое по неосторожности повлекло его смерть.