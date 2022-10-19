Кострома, , 13:41 — REGNUM Магазины Костромской области, реализующие одежду и снаряжение для военных, не замечены в ценовых нарушениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил временно исполняющий обязанности руководителя костромского управления ФАС Олег Ревельцев.

Военные Наталья Диева

«Костромское управление ФАС мониторит цены на одежду и снаряжение для военных на постоянной основе. Мониторим разными способами — отслеживаем цены в интернете, выходим в магазины, звоним. Признаков сговора или монопольно высоких цен на продукцию не выявлено».

По словам Ревельцева, костромичи не обращались к антимонопольщикам с просьбой проверить ту или иную торговую точку. Всего на территории региона имеется более 50 магазинов, продающих военные товары. Их ассортимент «активно расширяется», недостатка в продукции нет.

По информации ГТРК «Кострома» магазины посетил руководитель общественной приемной «Единой России» в Костромской области Сергей Деменков. Он обращался к их владельцам с тем, чтобы они снизили цены на самые востребованные товары «по доброй воле». Прислушаются предприниматели к его просьбе или нет — покажет время.

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