В Костромской области не выявили монопольно высоких цен на военные товары
Кострома, 19 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Магазины Костромской области, реализующие одежду и снаряжение для военных, не замечены в ценовых нарушениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил временно исполняющий обязанности руководителя костромского управления ФАС Олег Ревельцев.
По словам Ревельцева, костромичи не обращались к антимонопольщикам с просьбой проверить ту или иную торговую точку. Всего на территории региона имеется более 50 магазинов, продающих военные товары. Их ассортимент «активно расширяется», недостатка в продукции нет.
По информации ГТРК «Кострома» магазины посетил руководитель общественной приемной «Единой России» в Костромской области Сергей Деменков. Он обращался к их владельцам с тем, чтобы они снизили цены на самые востребованные товары «по доброй воле». Прислушаются предприниматели к его просьбе или нет — покажет время.
Справка: монопольно высокой является цена, отклоняющаяся от влияния объективных и обоснованных факторов ценообразования.