Уфа, 19 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

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«Если вы стали свидетелем распространения и употребления наркотиков, хотите сообщить о рекламе запрещенных веществ или задать любые вопросы специалистам по профилактике наркомании — не молчите, расскажите», — говорится в сообщении пресс-службы.

Рассказать о случаях распространения, употребления запрещенных веществ, содержании наркопритонов можно, позвонив по круглосуточному телефону доверия МВД Башкирии 8(347) 279−32−92. Помимо этого сообщение можно оставить на официальном сайте МВД по региону во вкладке «Нет наркотикам».

«Вся поступившая информация обязательно будет проверена, ни один звонок не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что нуждающиеся смогут получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.