Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM Троих жителей Екатеринбурга будут судить за грабёж на сумму 6,7 млн рублей. Деньги мужчины выманивали под предлогом покупки криптовалюты, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Инцидент произошёл в июне 2022 года. Один из обвиняемых разработал план по хищению средств у своего знакомого под предлогом обмена средств на криптовалюту. К своей деятельности он привлёк еще двоих уральцев.

Возле дома пострадавшего злоумышленники разыграли действия якобы по оценке курса обмена рублей на криптовалюту. Мужчину выманили из машины. Передав деньги знакомому, тот понял, что его хотят обмануть. Однако было уже поздно. Злоумышленники скрылись с похищенными деньгами.

Обвиняемых поймали. Теперь уголовное дело рассмотрит Железнодорожный суд Екатеринбурга.