Махачкала, 19 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Дагестан и Узбекистан могут создать торговые дома для продвижения своей продукции на рынке обоих субъектов. С таким предложением выступила узбекская делегация на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с генеральным консулом Республики Узбекистан в Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральном округах РФ Бурханом Аликуловым.

Mil.ru Россия и Узбекистан

«Узбекская делегация внесла ряд предложений по дальнейшему расширению двусторонних отношений между республиками. В том числе речь шла о проведении делового бизнес-форума, возможном создании торговых домов на территории двух регионов, организации совместных производств», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя Дагестана

Помимо этого, были обсуждены вопросы сотрудничества в туристической отрасли. Как отметили представители Узбекистана, их страна в настоящее время привлекает российских туристов своим экологическим, спортивным, гастрономическим, культурно-историческим, оздоровительным туризмом. В этом плане она схожа с Дагестаном, который также в последнее время стал центром притяжения туристов. Было предложено обменяться опытом в этом направлении.

Также поднимались вопросы трудовой миграции, открытия представительств передовых вузов Дагестана в Узбекистане и обмена студентами.