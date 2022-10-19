В Дагестане могут создать торговый дом Узбекистана
Махачкала, 19 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Дагестан и Узбекистан могут создать торговые дома для продвижения своей продукции на рынке обоих субъектов. С таким предложением выступила узбекская делегация на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с генеральным консулом Республики Узбекистан в Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральном округах РФ Бурханом Аликуловым.
Помимо этого, были обсуждены вопросы сотрудничества в туристической отрасли. Как отметили представители Узбекистана, их страна в настоящее время привлекает российских туристов своим экологическим, спортивным, гастрономическим, культурно-историческим, оздоровительным туризмом. В этом плане она схожа с Дагестаном, который также в последнее время стал центром притяжения туристов. Было предложено обменяться опытом в этом направлении.
Также поднимались вопросы трудовой миграции, открытия представительств передовых вузов Дагестана в Узбекистане и обмена студентами.