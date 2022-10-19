Москва, 19 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Положения протокола направлены на обеспечение возможности плавного формирования общего рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС, исключающего угрозу возникновения дефицита медицинских изделий на рынке после 1 января 2022 года.

Документом вносятся изменения в статью 11 соглашения, которые предусматривают продление срока, в течение которого возможно обращение медицинских изделий, зарегистрированных в соответствии с законодательством государства-члена, на территории этого государства-члена, а также возможность перерегистрации таких изделий в порядке, предусмотренном законодательством государства-члена, в целях осуществления перехода к регистрации медицинских изделий в соответствии с правом ЕАЭС.

Протокол подписан государствами — членами Евразийского экономического союза 30 декабря 2021 года и временно применяется с 1 января 2022 года.